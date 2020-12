ho. Mobile continua sorprendere i suoi clienti con tariffe ricche a prezzi molto vantaggiosi. Quella di cui parliamo oggi, è, al momento, la più ricca proposta dalla casa. Tra le tante cose, infatti, questa offre ben 100 GB di traffico dati. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

ho. Mobile risulta essere uno degli operatori virtuali più gettonati sul territorio italiano. Forte della copertura Vodafone, è molto elogiato per le promo proposte a prezzi stracciati. Ecco cosa comprende quella più richiesta in assoluto!

ho. Mobile: la nuova offerta duper vantaggiosa

Quella di cui stiamo per parlarvi è una promo nuova in casa ho. Mobile. Il suo nome è ho. 9,99 e comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e 100 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. Il prezzo mensile da sostenere, ovviamente, è di soli 9,99 euro! Sono compresi nel costo dell’offerta, tutti i servizi importanti come ho. chiamato e hotspot personale. Chi può sottoscriverla?

La tariffa ho. 9,99 può essere attivata da coloro che mantengono il proprio numero portandolo da Iliad, Fastweb, Coop Voce, Lycamobile e altri operatori virtuali. Non è previsto nessun costo di attivazione, mentre la SIM costa 0,99 euro. Nel caso di acquisto online, la spedizione è gratuita. Al momento non è stato comunicata una data di fine promozione. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Ph. credit: ho-mobile.it