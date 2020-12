Un nuovo studio, condotto da esperti dell’Università di Nottingham, ha dimostrato che le persone con malattie reumatiche autoimmuni rare corrono un rischio maggiore di morire in giovane età durante la pandemia Covid-19. Gli esperti hanno esaminato le cartelle cliniche elettroniche di 170.000 persone in Inghilterra con malattie reumatiche autoimmuni rare.

Il team ha scoperto che 1.815 delle persone con queste malattie sono morte. Le persone con malattie rare hanno spesso esiti di salute peggiori in generale. Lo studio afferma che durante i primi mesi della pandemia, le persone con queste malattie avevano maggiori probabilità di morire rispetto alla popolazione generale.

Covid-19, le malattie autoimmuni portano a rischio maggiore di morte

L’obiettivo è quello di esaminare i dati dei certificati di morte e scoprire perché le persone sono morte. Bisogna esaminare se è dovuto all’infezione da Covid-19 o quanto è dovuto all’interruzione dei servizi sanitari. Inoltre lo studio ha evidenziato anche che il rischio di morire durante il Covid-19 per le persone con queste condizioni è aumentato dall’età di 35 anni.

Le donne con malattie reumatiche autoimmuni rare avevano un rischio di morte simile a quello degli uomini durante il Covid-19, mentre di solito il loro rischio di morte è inferiore. Per le persone in età lavorativa con malattie reumatiche autoimmuni rare, il rischio di morire durante il Covid-19 era simile a quello di una persona di 20 anni in più nella popolazione generale.

Questo studio è un passo importante per aiutarci a comprendere l’impatto della pandemia Covid-19 sulle persone con malattie reumatiche autoimmuni rare nel Regno Unito. I risultati dimostrano che, come gruppo, le persone con condizioni come il lupus sono state colpite in modo sproporzionato e quindi è necessaria la fornitura di supporto aggiuntivo.

Questi risultati sono incredibilmente importanti per la comunità reumatologica. Queste condizioni potrebbero essere rare, ma quando le guardiamo insieme è un numero significativo di persone. Questo studio mette in risalto la necessità di essere più vigili con questi pazienti e dovrebbe aiutare a informare i futuri consigli sulla schermatura.

Foto di fernando zhiminaicela da Pixabay