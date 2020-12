Una nuova ricerca mostra che un punteggio di valutazione utilizzato per misurare la gravità della malattia di un paziente può essere applicato ai pazienti con Covid-19 senza modifiche. Il team ha dimostrato che il News è altrettanto bravo nel prevedere alcuni esiti clinici avversi nei pazienti con Covid-19 e in altri gruppi di pazienti ricoverati in ospedale.

Questi risultati sono importanti perché dimostrano che non sono necessarie tecniche diverse per il monitoraggio della gravità della malattia dei pazienti con Covid-19. Lo sviluppo di nuovi modi di lavorare richiederebbe investimenti, richiederebbe tempo e porterebbe a richieste aggiuntive di formazione del personale, in un momento in cui queste scarseggiano.

Covid-19, la valutazione del monitoraggio può essere applicata ai pazienti malati

Il News, la tecnica utilizzata per il monitoraggio della malattia, viene utilizzato per misurare la gravità della malattia di un paziente. Prende le letture dei segni vitali e le converte in un singolo valore da 0 a 20. Più alto è il valore News, maggiore è il rischio del paziente di sviluppare determinati esiti clinici avversi. Più recentemente, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ne ha raccomandato l’uso per lo stretto monitoraggio del deterioramento clinico nei pazienti con Covid-19.

La dott.ssa Ina Kostakis autrice principale di entrambi gli studi, ha dichiarato: “Sappiamo tutti degli enormi oneri aggiuntivi che l’epidemia di Covid-19 ha imposto al personale ospedaliero, ma noi hanno dimostrato che gli strumenti e i processi che già utilizzano per monitorare i pazienti in peggioramento sono stati all’altezza del compito “, ha aggiunto. “Non vediamo l’ora di produrre ancora più informazioni che ci aiutino a prenderci cura dei nostri pazienti durante questa pandemia e oltre“.

Foto di fernando zhiminaicela da Pixabay