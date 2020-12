Ecco il motore BE-7 di Blue Origin presentato da Jeff Bezos

In un recente post sui social, Jeff Bezos ha parlato del motore ad idrogeno BE-7 e dei suoi utilizzi in ambito di missioni spaziali

Il CEO di Amazon Jeff Bezos ha annunciato i progressi nello sviluppo del motore a razzo, destinato all’uso lunare per la sua impresa spaziale Blue Origin che sta costruendo, ma ha anche parlato in generale delle prossime mosse in ambito spaziale. “Questo è il motore che porterà la prima donna sulla superficie della luna”, ha scritto in un post su Instagram sul motore BE-7 alimentato a idrogeno.

“Finora in questa recente campagna, la camera di spinta è stata testata per una durata di 20 secondi”, ha detto Blue Origin. “Questo porta il tempo di test cumulativo sulla camera di spinta BE-7 a 1.245 secondi, in linea con le nostre aspettative.”

Il nuovo motore ad idrogeno BE-7

Come nota Bezos, il BE-7 è progettato per limitare la sua potenza tra 2.000 e 10.000 libbre di spinta, che è una capacità chiave per eseguire un atterraggio di precisione sulla luna. Un singolo BE-7 alimenterà la fase di discesa per il lander Blue Moon, che fa parte dello stack per il sistema di atterraggio umano proposto per l’uso della NASA.

Blue Origin è a capo di una “squadra nazionale” di compagnie spaziali che include anche Lockheed Martin (responsabile della fase di risalita), Northrop Grumman (responsabile dell’elemento di trasferimento che manovrerebbe il lander in orbita lunare) e Draper (responsabile dell’avionica). Tale collaborazione permette di unire più idee e pensieri su questo settore, rendendo quindi le operazioni extraterrestri ancor più semplici e di qualità.

Foto by Blue Origin