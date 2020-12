Gli iPhone 12 più sfortunati che mai. Diversi utenti hanno lamentato, negli scorsi giorni, problemi con la ricarica wireless dei dispositivi. Dopo varie lamentele, Apple ha fatto sapere di essere al corrente di tutto. Presto arriverà una soluzione definitiva per l’inconveniente. Ma cosa è accaduto di preciso? Scopriamolo insieme.

Quello relativo alla ricarica wireless è solo l’ennesimo problema che gli utenti hanno riscontrato con i nuovi melafonini di Cupertino. Come abbiamo già detto, pare che gli smartphone Apple siano particolarmente sfortunati quest’anno. Per fortuna, l’azienda risulta essere già al lavoro per mettere fine a tutte le problematiche. Quelle relative alla ricarica wireless, ad esempio, verranno corrette con un semplice aggiornamento. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

iPhone 12: ecco come risolvere i problemi alla ricarica wireless

I nuovi iPhone 12 sembrano non rispondere in modo adeguato ai tappetini wireless compatibili con lo standard Qi. Gli utenti parlando di ricariche a intermittenza e difficoltà nel riconoscimento dei prodotti. I problemi si verificano solamente con i nuovi iPhone 12. I tappetini, infatti, funzionano perfettamente con i modelli di iPhone precedenti. Apple ha fatto sapere a tutti che si tratta di un semplice errore e che, presto, arriverà un update che porterà tutto alla normalità.

Tutto ciò che dovete fare se avete riscontrato problemi di ricarica wireless con i nuovi iPhone 12 è, quindi, aspettare l’arrivo di un update straordinario nei prossimi giorni. Al momento, Apple non ha annunciato il giorno preciso del suo arrivo. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

