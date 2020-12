Dopo avervi parlato di una delle più richieste promozioni di ho. Mobile, oggi parliamo di un diretto concorrente, Kena Mobile. L’operatore virtuale di TIM propone da tempo tariffe molto appetitose. Quella di cui stiamo per parlarvi è l’oramai nota Kena 7,99. Ecco cosa comprende.

Come appena accennato, Kena Mobile risulta essere il diretto concorrente di ho. Mobile. Poggiandosi sulla rete TIM, è in grado di offrire una delle migliori coperture in assoluto. La tariffa 7,99 offre tanti contenuti ad un prezzo davvero ridotto. Sarà molto difficile resistere. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Kena Mobile 7,99: tanti contenuti ma prezzo piccolo

Kena 7,99 è una delle tariffe di punta dell’operatore virtuale. Questa comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 50 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. Il prezzo mensile da sostenere è di soli 7,99 euro. Sono compresi nel costo dell’offerta, tutti i servizi più importanti come Chiama Ora e hotspot personale. Possono attivarla solo coloro che mantengono il proprio numero portandolo da ho. Mobile, Fastweb, Tiscali e CoopVoce.

É previsto un costo di attivazione di 3,99 euro al mese, mentre la SIM viene offerta in maniera completamente gratuita. L’attivazione, come al solito, può essere effettuata sul sito ufficiale, tramite app Kena Mobile, tramite call center o presso un qualsiasi centro autorizzato. Per ora la promo risulta essere attivabile a tempo indeterminato. Restate in attesa per tutti gli eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: kenamobile.it