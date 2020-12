Un team di archeologi ha scoperto a Roma i resti di un lussuoso palazzo, ricco di affreschi e giardini esotici, che apparteneva all’imperatore romano Caio Giulio Cesare Augusto Germanico, noto anche come Caligola. I resti sono stati trovati sotto un edificio per uffici del XIX secolo, situato nel centro della capitale.

Dopo tre anni di scavi, il team ha scoperto giardini con fontane e padiglioni, i cui interni erano ricoperti da affreschi e complesse decorazioni di marmi policromi, ha dichiarato Daniela Porro, supervisore speciale dell’archeologia a Roma.

La parte centrale del palazzo, soprannominata “Horti Lamiani”, era decorata da pareti con affreschi che raffiguravano scene marittime ed i diversi livelli del giardino erano collegati tramite una scala in marmo bianco. “Possiamo immaginare l’imperatore Caligola scendere questa monumentale scalinata per godersi lo spettacolo di un palazzo costruito secondo un modello ellenistico e orientale, che combinava grandiosità architettoniche e gusto decorativo con il virtuosismo delle ninfe, delle fontane e degli spettacoli acquatici“, ha detto Mirella Serlorenzi, direttore del sito archeologico dove è stato scoperto il palazzo.

