Covid-19, l’immunità naturale è più efficace rispetto al vaccino

I nuovi vaccini contro il Covid-19, Pfizer e Moderna, erano inizialmente efficaci al 90% e al 94,5%, ha detto il signor Rand Paul, senatore repubblicano del Kentucky. Ma il Covid-19 “acquisito naturalmente” era ancora migliore, con un’efficacia del 99,9982%, ha affermato.

Il signor Paul è una delle tante persone che, stanche di blocchi e perdite economiche, hanno esaltato i vantaggi della contrazione del coronavirus. Al senatore è stata diagnosticata la malattia quest’anno e ha affermato che sopravvivere a un attacco di Covid-19 conferisce una maggiore protezione e pone meno rischi rispetto alla vaccinazione.

Meglio l’immunità naturale o il vaccino contro il Covid-19?

I vaccini per alcuni patogeni, come i batteri pneumococcici, inducono una migliore immunità rispetto all’infezione naturale. Le prime prove suggeriscono che i vaccini Covid-19 possono rientrare in questa categoria. I volontari che hanno ricevuto il colpo di Moderna avevano più anticorpi, un marker di risposta immunitaria, nel sangue rispetto alle persone che erano state malate di Covid-19.

In altri casi, tuttavia, un’infezione naturale è più potente di un vaccino. Ad esempio, avere la parotite, che può causare sterilità negli uomini, genera un’immunità permanente, ma alcune persone che hanno ricevuto una o due dosi di vaccino contraggono ancora la malattia. Per quanto riguarda l’affermazione del signor Paul, l’immunità naturale dal coronavirus è fortunatamente abbastanza forte. La stragrande maggioranza delle persone infette produce almeno alcuni anticorpi e cellule immunitarie che possono combattere l’infezione. E le prove finora suggeriscono che questa protezione persisterà per anni, prevenendo malattie gravi, se non reinfezioni.

Foto di fernando zhiminaicela da Pixabay