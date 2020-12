Oggi parliamo di una delle promozioni iconiche di Iliad. L’operatore telefonico francese diventato un successone nel nostro paese per le tariffe a prezzo stracciato sa bene come attirare l’attenzione. Giga 50 è l’offerta che in molti desiderano. Scopriamo insieme in cosa consiste.

Nonostante sia presente nel nostro paese da pochi anni, Iliad è riuscito a costruirsi una rete solida. A breve, l’operatore lancerà anche le sue prime tariffe 5G. Nell’attesa del grande arrivo, vi elenchiamo, oggi, il contenuto della sua tariffa più famosa.

Iliad Giga 50: tutto ciò di cui hai bisogno a soli 7,99 euro

La promo Giga 50 di Iliad è decisamente un must-have. Per chi non lo sapesse, la tariffa comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 50 GB di traffico dati 4G/4G+. Il tutto a soli 7,99 euro al mese. Sono compresi nel costo dell’offerta anche tutti i servizi essenziali come Mi richiami, Hotspot personale, segreteria telefonica ecc. Possono attivate la promozione, tutti coloro che attivano una nuova numerazione o coloro che mantengono il proprio numero portandolo da un qualsiasi altro operatore.

La promo Giga 50 di Iliad, come tutte le altre dell’azienda, sono senza vincoli e costi nascosti. Il prezzo mensile rimane fisso e non cambia con il tempo. Inoltre, l’attivazione è molto semplice e richiede solo 3 minuti. Questa può essere effettuata direttamente online, presso un Iliad Store o Corner. É previsto un costo una tantum per la SIM di 9,99 euro. La promo risulta essere attivabile a tempo indeterminato. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Iliad.it