Oggi torniamo a parlare di problemi con i melafonini. Questa volta, però, non si parla dei nuovi e sfortunati iPhone 12, bensì di iPhone 11. Pare che alcune unità dello stravenduto smartphone siano difettose. Apple ha finalmente riconosciuto il problema e ha annunciato l’avvio di un programma di riparazione gratuito. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

iPhone 11 è uno degli smartphone più venduti della mela morsicata. A distanza di circa un anno dal suo debutto, l’azienda si è resa conto della presenza di alcuni problemi al display di alcune unità. Scatta il programma di riparazione gratuito. Ecco tutti i requisiti necessari e come approfittarne.

iPhone 11: Apple lo ripara gratuitamente se hai questo problema

Apple ha appena riconosciuto un problema nei display di alcune unità di iPhone 11 prodotte tra novembre 2019 e maggio 2020. I device incriminati hanno display che non rispondono correttamente ai comandi touch. La casa ha fatto sapere che li riparerà tutti in maniera gratuita. Il programma è stato attivato nelle scorse ore. Tutti i dettagli sono consultabili all’interno della pagina ufficiale. All’interno di questa sarà anche possibile inserire il numero di serie del dispositivo per vedere se appartiene a quelli che necessitano di assistenza.

Una volta constatata la problematica si potrà decidere di riparare il proprio melafonino secondo diverse modalità:

Portarlo presso un Apple Store. Recarsi presso un centro riparazioni autorizzato Apple. contattare il servizio clienti per una riparazione a distanza.

Apple ha specificato che il programma di riparazione gratuita copre i melafonini fino a 2 anni dalla data di acquisto e non rappresenta un’estensione della normale garanzia. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.it