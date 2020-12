Pesce zebra, scoperta recentemente una modifica del DNA

Un team di ricercatori del Garvan Institute of Medical Research ha scoperto una modifica finora sconosciuta del DNA del pesce zebra. Il dottor Ozren Bogdanovic ed il suo team hanno scoperto che livelli insolitamente alti di ripetizioni di DNA della sequenza “TGCT” nel genoma del pesce zebra subiscono una modifica chiamata metilazione, che può cambiare la forma o l’attività del DNA circostante. Tale scoperta potrebbe essere trasferita per l’essere umano e scoprire così nuovi modi di intervenire contro malattie che colpiscono queste strutture.

“Abbiamo rivelato una nuova forma di metilazione del DNA nel pesce zebra alle ripetizioni del TGCT e, soprattutto, l’enzima che apporta la modifica”, afferma il dott. Bogdanovic. “Questi risultati aprono il campo a nuove possibilità nello studio dell’epigenoma, lo strato aggiuntivo di istruzioni sul DNA che cambia il modo in cui i geni vengono letti, e capiscono come può essere clinicamente rilevante”.

La scoperta sul DNA del pesce zebra

Ci sono quattro lettere “base” che compongono il DNA: C, G, T e A. Nei vertebrati, la metilazione si verifica principalmente dove la lettera G segue una C (“CG”), ma ci sono alcune eccezioni. Per indagare ulteriormente sulla metilazione non-CG, i ricercatori hanno condotto una profilazione completa del genoma del pesce zebra, un organismo vertebrato che condivide il 70% dei nostri geni, il che lo rende un modello utile per lo studio degli effetti umani geni. Il team ha scoperto che la metilazione si verificava dove la sequenza “TGCT” appariva più volte, ravvicinate.

“Siamo rimasti affascinati nel vedere che i livelli di metilazione alle ripetizioni TGCT erano superiori a qualsiasi metilazione non CG osservata in precedenza nella maggior parte dei tessuti dei vertebrati adulti”, afferma il dott. Bogdanovic. “Inoltre, questa metilazione era presente ad alti livelli nello sperma e nell’uovo, assente nell’ovulo fecondato, e poi è apparsa di nuovo nell’embrione in crescita, raggiungendo i suoi livelli più alti nei tessuti adulti come il cervello e le gonadi. Mentre dobbiamo ancora capire come questa modifica cambi l’espressione genica, riteniamo che la metilazione del TGCT sia collegata al “risveglio” del genoma embrionale nel pesce zebra”.

Foto di Petr Kuznetsov da Pixabay