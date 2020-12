Dopo mesi di chiacchiere a riguardo sono finalmente realtà. Nelle sorse ore, Apple ha presentato, tramite comunicato ufficiale, Gli AirPods Max. Stiamo parlando delle prime cuffie over-ear della mela morsicata. Apple non si smentisce mai. La qualità del prodotto sembra eccelsa, tuttavia, il prezzo non è per nulla basso. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Gli AirPods Max portano in una configurazione over-ear tutti i benefici che hanno reso famosi i classici AirPods. Questa volta, però, Apple si è spinta al massimo. Le nuove cuffie sono costruite in modo da adattarsi alla perfezione ad ogni singolo utente. Non finisce qui, le feature sono degne di un prodotto di fascia alta. Scopriamole tutte.

Apple: ecco cosa rende speciali Gli AirPods Max

Il design degli AirPods Max è qualcosa di eccezionale. La parte superiore è rivestita da una maglia traspirante che si sviluppa lungo l’intero archetto per distribuire il peso e ridurre la pressione sulla testa. La cornice dell’archetto è in acciaio e i bracci telescopici possono allungarsi in base alle necessità degli utenti. I cuscinetti sono forse la cosa più interessante. Questi sono composti di materiale memory forma in grado di adattarsi alla perfezione e di donare un’esperienza acustica immersiva.

Le cuffie presentano la Digital Crown di Apple Watch. Questa permette agli utenti di gestire volume e brani in maniera impeccabile. La qualità audio è di altissimo livello. Le cuffie montano un driver dinamico da 40mm, presentano il performante chip H1 e garantiscono features quali: audio computazionale, cancellazione attiva del rumore, audio spaziale e modalità trasparenza.

Gli AirPods Max, come gli altri AirPods, hanno una configurazione wireless e offrono un’autonomia di 20 ore con una sola carica. Vengono vendute insieme ad una Smart Case morbida e sottile che, oltre a proteggerli, contribuiscono a preservarne la carica.

Stando alla disponibilità, le cuffie sono già ordinabili su Apple Store in 5 diversi colori. L’arrivo nei negozi è previsto per il 15 dicembre. Il costo, unica nota dolente, è di 629,00 euro. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. Credit: Apple.it