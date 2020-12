Circa una settimana fa, abbiamo celebrato la partnership di Apple con (RED) per la lotta all’AIDS. Da anni l’azienda sforna prodotti rossi per la collaborazione. Ne abbiamo visti di ogni, dall’iPod, alle cover, agli iPhone. Fino ad ora, però, non è mai comparso un Mac rosso. Come mai?

Qualcuno nei giorni scorsi si è posto la domanda: “come sarebbe un MacBook (PRODUCT)RED?” Alla domanda ha risposto un concept dell’utente 17parkc su Reddit. L’immagine ha fatto il giro del mondo in poche ore. Il risultato è che ora, migliaia di utenti si aspettano l’arrivo di un MacBook (PRODUCT)RED! Apple li accontenterà?

Apple: il MacBook (PRODUCT)RED potrebbe realmente arrivare

Il concept comparso online nelle scorse ore, mostra un nuovissimo MacBook Air nella colorazione rossa. Il design rimane pressoché invariato. Ciò che cambia è la stupenda finitura brillante e la dicitura (PRODUCT)RED al di sotto della mela morsicata. Il concept è stato fatto così bene che in molti hanno pensato si trattasse di una pubblicità ufficiale di Cupertino. In effetti, il risultato non risulta essere niente male. Non sarebbe per nulla una cattiva idea se Apple decidesse realmente di lanciarlo sul mercato. Le possibilità ci sono.

Negli anni, Apple ha aperto alla campagna (PRODUCT)RED diversi prodotti. Prima ha iniziato solamente con gli iPod, poi con gli accessori. Ora, siamo arrivati ad iPhone e Apple Watch. Il passo verso i MacBook è molto piccolo. L’azienda potrebbe presto sorprenderci tutti con il primo Mac rosso brillante. Siamo certi che in molti lo acquisterebbero. Non ci resta che aspettare e vedere come evolverà la faccenda. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti!

Ph. credit: reddit.com