Un nuovo studio sulle scimmie suggerisce che un esame del sangue potrebbe predire l’efficacia del vaccino Covid-19 e accelerare cosi gli studi clinici necessari ad ottenere un vaccino funzionante. Lo studio rivela indicatori del sangue rivelatori che predicono se il sistema immunitario di una scimmia è pronto a spazzare via il Covid-19.

La scoperta fa sperare che i ricercatori saranno in grado di cercare gli stessi marcatori nelle persone che ottengono vaccini. Se i marcatori sono abbastanza forti, potrebbero rivelare se i vaccini proteggono contro la malattia. I ricercatori non dovrebbero più aspettare che alcuni volontari della sperimentazione si ammalino, come succede ora.

Covid-19, un esame del sangue potrebbe dirci l’efficacia del vaccino

Aprirà la strada a un progresso molto più rapido nel campo dei vaccini Covid-19, ha affermato il dottor Dan Barouch, esperto di vaccini e uno dei ricercatori dietro il nuovo studio. Il mese scorso ha portato la notizia sbalorditiva che gli studi clinici di due nuovi vaccini contro il coronavirus, uno di Moderna e l’altro di Pfizer e BioNTech, hanno mostrato tassi di efficacia intorno al 95%.

La forza di questi due vaccini è, paradossalmente, una cattiva notizia per le dozzine di altri nelle prime fasi di sviluppo. Molto probabilmente molti di loro dovranno essere confrontati con i robusti front-runner piuttosto che con un colpo di placebo. Poiché questa è una barra statistica alta da cancellare, le loro prove richiederanno molti più volontari, tempo e denaro.

Questo è un grosso problema, perché Pfizer e Moderna non avranno abbastanza dosi da somministrare a tutti negli Stati Uniti, figuriamoci al mondo. E la prossima ondata di vaccini potrebbe rivelarsi superiore alla prima in un modo o nell’altro. Potrebbero costare molto meno, ad esempio. Alcuni potrebbero venire in una sola dose invece di due e non avranno bisogno di un congelamento profondo. Alcuni potrebbero offrire una protezione che dura molto più a lungo.

Il nuovo studio offre un raggio di speranza per questi vaccini di prossima generazione, suggerendo che potrebbero essere testati non contro i vaccini più vecchi, ma utilizzando una misurazione nota come correlato di protezione. I vaccini antinfluenzali sono già testati in questo modo. Ogni nuova stagione influenzale richiede la progettazione di un nuovo vaccino antinfluenzale, ma i ricercatori non devono eseguire studi clinici confrontandoli con le vecchie versioni. Invece, controllano solo se il nuovo vaccino innesca il sistema immunitario di una persona per produrre abbastanza un certo tipo di anticorpo contro l’influenza.

Correlato di protezione

Se gli scienziati potessero scoprire un correlato di protezione contro il coronavirus, potrebbero seguire l’esempio dell’influenza. “Questo è uno scenario del tutto plausibile e fattibile“, ha detto il dottor Anthony Fauci, direttore del National Institutes of Allergy and Infectious Diseases. Il team ha trovato un correlato di protezione nelle scimmie.

Hanno costruito l’esperimento sulla loro ricerca precedente dimostrando che una volta che le scimmie si riprendono dal Covid-19, possono resistere a una seconda infezione. Gli scienziati hanno prelevato sangue da questi animali esposti e hanno isolato una serie di anticorpi protettivi chiamati IgG.

I ricercatori hanno somministrato alle scimmie dosi variabili di anticorpi e poi le hanno esposte tutte al Covid-19 e hanno osservato quanto bene hanno combattuto l’infezione. Nelle scimmie con la dose più debole, i virus si sono moltiplicati come farebbero in un normale animale. Tuttavia le scimmie che hanno ricevuto una dose media hanno prodotto molti meno virus. Alcuni di loro sono stati in grado di eliminare completamente i virus. Alla dose più alta, le scimmie erano completamente protette.

Una modesta quantità di anticorpi IgG si è rivelata sufficiente. Questa potrebbe essere una notizia incoraggiante per gli sviluppatori di vaccini perché anche i vaccini così così potrebbero essere in grado di varcare la soglia. Sebbene ci vorrà del tempo prima che questi studi producano risultati concreti, i suggerimenti preliminari l’hanno resa ottimista.

Foto di Jeyaratnam Caniceus da Pixabay