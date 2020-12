Con chilometri di filo spinato e recinzioni elettriche lungo il confine e l’aperta ostilità del governo nei confronti dei migranti, i confini dell’Ungheria non sono sempre il luogo più amichevole per gli stranieri. In mezzo alla pandemia, l’Ungheria ha chiuso le porte a quasi tutti, anche ai suoi vicini europei. A meno che non abbiano avuto il Covid-19.

Cosi è stata stipulata una polizza, andata in vigore da settembre, denominata “passaporto dell’immunità“, apre le porte ai visitatori che possono fornire prove di essersi ripresi dal Covid-19, prova di un test sia positivo che negativo negli ultimi sei mesi. Tuttavia battere il virus dà davvero l’immunità? Le prove finora suggeriscono che per la maggior parte delle persone, è così.

Covid-19, “passaporti dell’immunità” per viaggiare in sicurezza

“È certamente teoricamente possibile che alcune persone anche che hanno anticorpi potrebbero non essere protette“, dice la dottoressa Ania Wajnberg. “Ma penso che la maggior parte delle persone che risultano positive agli anticorpi sarà protetta per un po ‘di tempo“. La sua ultima ricerca ha rilevato che oltre il 90% delle persone ha abbastanza anticorpi per uccidere il virus per molti mesi dopo l’infezione, forse più a lungo.

Quindi il rischio che qualcuno che entra in Ungheria con questa politica possa essere reinfettato o infettare altri è basso, dice. Sebbene la scienza non sia stata del tutto stabilita sulla durata dell’immunità, ci sono stati solo una manciata di casi documentati di reinfezione. Questo potrebbe essere un modo ragionevole per iniziare a riaprire la società e consentire viaggi e affari.

Il test e l’esenzione dalla quarantena al confine inizieranno il 10 dicembre. Il paese accetterà la prova documentata di un test positivo della reazione a catena della polimerasi (PCR) che ha almeno 14 giorni, o test ELISA misura i livelli di anticorpi, a condizione che sia rilasciato da un laboratorio europeo approvato. Alcuni che hanno sconfitto il Covid-19 sono anche esentati dal mandato nazionale della maschera con una lettera del loro medico, anche se dice che la maggior parte delle persone li indossa comunque a causa dello stigma sociale. Non si è mai sentito parlare di qualcuno che sia stato infettato intenzionalmente, specialmente con un vaccino in arrivo.

Dubbi sull’efficacia della polizza

L’Organizzazione mondiale della sanità ha sconsigliato i passaporti immunità ad aprile. “Al momento non ci sono prove che le persone che si sono riprese dal Covid-19 e hanno gli anticorpi siano protette da una seconda infezione“, si legge nel documento scientifico. Ora, l’OMS ha confermato di non aver cambiato la sua posizione, ma il consigliere regionale Dr. Siddhartha Sankar Datta ha detto che stava cercando di aiutare i paesi a implementare i certificati elettronici. Anche altri esperti hanno espresso preoccupazione per i passaporti immunità.

Shachar sostiene anche che i “passaporti dell’immunità” potrebbero potenzialmente ricompensare persone spericolate che hanno ignorato le regole Covid o erodere la privacy medica. I passaporti per l’immunità potrebbero tornare di moda una volta che c’è un vaccino. L’International Air Transport Association, sta spingendo per un “pass di viaggio” digitale sicuro per i passeggeri per mostrare la prova dell’aver fatto il vaccino.

