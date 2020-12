TIM è uno degli operatori telefonici più famosi sul territorio italiano. Forte di un’ottima copertura su tutta la penisola, è da anni il punto di riferimento per milioni di utenti. Oggi, l’azienda ha deciso di lanciare un’offerta lampo per coloro che decidono di attivare il servizio Ricarica Automatica. Scopriamo insieme in cosa consiste.

A partire dalla giornata di ieri, e solo fino ad oggi, tutti i clienti TIM che attiveranno il servizio Ricarica Automatica riceveranno in regalo 100 GB di traffico dati per 3 mesi consecutivi. L’offerta è rivolta a tutti coloro che hanno già attiva un’offerta traffico dati sulla propria numerazione e non stanno usufruendo di nessun bonus legato alla domiciliazione. Ma in cosa consiste Ricarica Automatica? Ecco tutti i dettagli.

TIM: la promo Ricarica Automatica termina oggi!

Il servizio Ricarica Automatica di TIM prevede l’erogazione di una ricarica automatica di importo pari al costo dell’offerta attiva sulla propria numerazione. Il tutto, 24 ore prima del rinnovo. Il servizio si applica solo per offerte che prevedono un costo di rinnovo superiore ai 2 euro. Inoltre, gli utenti ricevono una ricarica automatica di 5 euro anche quando il credito residuo relativo alla numerazione scende sotto i 3 euro. Tutti i limiti del servizio appena citati, sono personalizzabili all’interno dell’app MyTIM o chiamando il servizio clienti.

Come già detto, chi decide di attivare il servizio tramite un qualsiasi canale, entro oggi, riceverà in regalo 100 GB di traffico dati al mese per 3 mesi consecutivi. Se l’utente disattiverà il servizio prima del termine dei 3 mesi, anche il bonus verrà disattivato. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: TIM.it