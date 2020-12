Alluminio, studiarlo nel dettaglio può essere utile per le missioni spaziali

I veicoli spaziali lanciati dalla Terra devono essere leggeri, ma avere comunque la giusta quantità di carburante per vederli raggiungere l’orbita. Se troppo pesante, la quantità di carburante richiesta sarebbe proibitiva. Una volta fuori dal campo magnetico protettivo della Terra, un veicolo può quindi essere esposto a quantità potenzialmente distruttive di radiazione solare, che diventa più importante per qualsiasi missione di lunga durata come su Marte.

Realizzare veicoli spaziali in alluminio è una soluzione, poiché l’alluminio è un materiale leggero ma resistente. Scopriamo di più in merito.

L’alluminio per i veicoli spaziali

Recentemente un gruppo di ricercatori ha scoperto che un particolare precipitato di indurimento di una nuova lega di alluminio, sviluppata da un gruppo di metallurgisti guidati dal professor Stefan Pogatscher, non si dissolve quando bombardato da radiazioni di particelle rispetto ai dati esistenti sull’irradiazione delle leghe di alluminio convenzionali.

Il risultato è una lega con una fase di indurimento resistente alle radiazioni chiamata fase T, che ha una struttura cristallina complessa. “L’idea del documento era testare queste nuove leghe utilizzando le strutture MIAMI, perché possiamo sottoporre la lega a radiazioni energetiche di particelle e, allo stesso tempo, monitorare l’effetto di questa radiazione sulla microstruttura della lega con un microscopio elettronico a trasmissione”, dice l’autore dello studio.

“Fa luce su un nuovo campo di ricerca molto eccitante che chiamiamo ‘materiali spaziali prototipici per ambienti con radiazioni stellari’. Un reattore nucleare è anche un ambiente estremo, così come il sole con cicli solari, ma instabilità dinamiche sul sole come i brillamenti solari e le espulsioni di massa coronale sono più estremi di qualsiasi altra cosa sulla Terra.”, afferma in un articolo Pogatscher.

Foto di Free-Photos da Pixabay