Hacking, milioni di dispositivi intelligenti sono vulnerabili ad attacchi

Un gruppo di ricercatori di una nota società di sicurezza informatica affermano di aver identificato vulnerabilità nel software ampiamente utilizzato da milioni di dispositivi intelligenti, difetti che potrebbero essere sfruttati per hacking con lo scopo per penetrare nelle reti di computer aziendali e domestici e interromperli. Attualmente non ci sono prove di intrusioni che abbiano fatto uso di queste vulnerabilità, ma bisogna comunque risolvere il prima possibile questo problema, che potrebbe mettere a rischio la privacy e i dati sensibili di milioni di persone.

Il rischio di hacking dei dispositivi intelligenti

I dispositivi potenzialmente interessati secondo una prima stima sono varie decine di milioni e vanno da termometri in rete a spine e stampanti smart, router da ufficio e apparecchiature sanitarie ai componenti di sistemi di controllo industriale, ha affermato la società di sicurezza informatica Forescout Technologies in un rapporto pubblicato martedì. I più colpiti sono i dispositivi di consumo tra cui sensori di temperatura e telecamere telecomandati, ha affermato. Nel peggiore dei casi, i sistemi di controllo che guidano “servizi critici per la società” come l’acqua, l’energia elettrica e la gestione automatizzata degli edifici potrebbero essere paralizzati, ha detto Awais Rashid, un informatico dell’Università di Bristol in Gran Bretagna.

La società informatica ha raccomandato agli utenti di adottare misure difensive per ridurre al minimo il rischio di hacking. In particolare, ha suggerito di tagliare i sistemi di controllo industriale da Internet e isolarli dalle reti aziendali. La scoperta evidenzia i pericoli che gli esperti di sicurezza informatica spesso riscontrano negli apparecchi collegati a Internet progettati senza molta attenzione alla sicurezza. La programmazione leggera da parte degli sviluppatori è il problema principale in questo caso, ha detto Rashid.

