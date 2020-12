Il mistero continua con l’avvistamento di un nuovo monolite, dopo quelli comparsi nello Utah, in Romania e a Lanuvio, in provincia di Roma. Questa volta il ritrovamento è avvenuto ad Albuquerque, nel New Mexico. Nella mattinata dello scorso lunedì il sindaco, Tim Keller, ha twittato una foto del monolite, che sembra trovarsi nelle vicinanze della Pan American Freeway e di Montano. Non si conosce ancora la sua provenienza, ma cominciano a esserci alcuni sospetti circa l’origine del misterioso oggetto.

Il misterioso monolite potrebbe non essere così misterioso

Anche se il monolito non ha un legame extraterrestre, per quanto se ne sappia, è lo stesso Keller a fomentare fantasiose ipotesi legate a un’opera degli alieni affermando “Vogliamo credere!” secondo una nota citazione tratta dalla serie X-files. Tuttavia, un gruppo di artisti acrobatici di Santa Fe si è assunto la paternità dell’opera e ha messo in vendita sul proprio sito web il monolite, alto 3 metri, per 45000 dollari, spacciandolo per “autentico alieno” e annoverandolo fra i lavori da essi svolti, che gli artisti stessi definiscono “monoliti su commissione”.

Questo e altri monoliti simili sono dichiaratamente alti 3 metri; il costo comprende la consegna e l’installazione. Il gruppo ha inizialmente pubblicato le foto di due monoliti, uno proveniente dal sito dello Utah e l’altro apparentemente in transito su un carrello nei pressi di un magazzino. In seguito, gli artisti hanno postato una terza foto del monolite della California sul loro sito web. Sul loro profilo Instagram, i fan hanno chiesto a questo estroso gruppo se fossero stati loro; la risposta arriva come velatamente affermativa. In un’intervista per la rivista Mashable, il fondatore del gruppo di artisti, Matty Mo, non ha voluto dare una risposta diretta, osservando che non poteva dire molto a causa di questioni legate alla legalità dell’installazione originale.

Ph. credits: Tim Keller