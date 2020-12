Oggi torniamo a parlare di un operatore virtuale. In particolare, quello di WINDTRE, Very Mobile. Nonostante sia nato da poco tempo, questo è già riuscito ad accaparrarsi una grossa fetta di utenti per le sue strabilianti tariffe. Quella di cui parliamo ora è sicuramente la più gettonata. Ecco in cosa consiste.

In un mercato aggressivo come quello della telefonia mobile, risulta essere davvero difficile accaparrarsi la propria fetta di mercato. Very Mobile, con le sue tariffe e la sua politica trasparente ha dimostrato di essere molto abile. Very 4,99 è la promo che molti desiderano. Scopriamola insieme.

Very Mobile: tutto il necessario a soli 4,99 euro al mese

Very 4,99 è la tariffa entry-level dell’operatore virtuale di WINDTRE. La promo comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 30 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. Il tutto ad un prezzo mensile di soli 4,99 euro al mese. Sono compresi nel costo mensile tutti i servizi importanti come hotspot personale e Ti ho cercato. Che dire, un ottima opzione per chi desidera di un pacchetto completo senza voler spendere troppo.

Very 4,99 è attivabile da tutti coloro che decidono di attivare una nuova numerazione o da coloro che mantengono il proprio numero portandolo da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri MVNO. É previsto un costo di attivazione e per la SIM pari a 5,00 euro. La promo è, per ora, attivabile a tempo indeterminato. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: verymobile.it