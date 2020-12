Antibiotico, prodotto un nuovo tipo per un patogeno resistente ai farmaci

Un gruppo di scienziati della Johns Hopkins University and Medicine ha sviluppato un possibile nuovo antibiotico per un patogeno notoriamente resistente ai farmaci e spesso letale per le persone con fibrosi cistica e altri disturbi polmonari. L’agente patogeno, chiamato Mycobacterium abscessus, è correlato a un batterio più noto che causa la tubercolosi e la lebbra, ma è recentemente emerso come una specie distinta che si presenta il più delle volte come un’infezione polmonare virulenta. Il team di scienziati ha pubblicato i loro risultati della loro scoperta sulla rivista Communications Biology.

L’antibiotico per il patogeno resistente ai farmaci

Il team ha sviluppato uno dei primi potenziali trattamenti per l’agente patogeno che ha un tasso di guarigione inferiore al 50%. Prima che il composto, chiamato T405, possa avvicinarsi a diventare un vero e proprio trattamento clinico, i ricercatori devono migliorare la sua potenza farmacologica utilizzando un modello animale preclinico dell’infezione. “Le persone muoiono di questo nei nostri ospedali ogni settimana”, ha detto Craig Townsend, ricercatore principale nello studio. “I dati che abbiamo sono molto promettenti”.

Nonostante anni di pressanti richieste di ulteriori studi per comprendere i batteri e per esplorare possibili trattamenti, i ricercatori sono stati cauti nello sperimentare il membro più pericoloso della sua famiglia di micobatteri non tubercolari (NTM). “E ‘ancora considerata una malattia emergente”, ha detto Townsend. “Ora ci sono più MNT che casi di tubercolosi negli Stati Uniti. E questo è il più virulento di tutti.”

Le persone con un sistema immunitario depresso e malattie polmonari sono anche a rischio di sviluppare un’infezione che si trova più frequentemente nei pazienti con fibrosi cistica. La trasmissione non è ben compresa, ma i batteri possono essere trovati nel suolo, nella polvere e nell’acqua. Provocano infezioni ai polmoni, ai tessuti molli e alla pelle.

Foto di Arek Socha da Pixabay