Da alcune ore pare che Facebook Messenger stia dando problemi nell’invio e ricezione dei messaggi. Quel che accade è che, al momento dell’invio, il consueto “pallino” che ci segnala l’invio, la ricezione e la lettura del messaggio rimane “vuoto”.

In sostanza, è molto difficile comunicare con i nostri contatti visto che le “discussioni” vengono inviate con sostanziale ritardo rispetto all’invio vero e proprio del messaggio.

I problemi di giovedì 10 dicembre

Il primo segnale che potrebbe destare il dubbio è che da PC, quando si invia un messaggio, appare costante il segnale “Connessione Internet assente” quando, al contrario tutto il resto funziona perfettamente.

Sul sito Down Detector, invece, è possibile verificare l’effettiva veridicità di tutti i nostri dubbi e, come si evince dalla curva che ha cominciato ad innalzarsi dalle ore 9 di questa mattina, per poi impennarsi attorno alle 11, il disservizio è evidente.

E’ vero che ci sono tanti altri modi per comunicare con i nostri amici, ma è pur vero che grazie ai gruppi che si sono creati nel Messenger, qualche problematica questo offline di oggi la sta creando.

Ancora non si sa il motivo di questo down che, siamo sicuri, Facebook risolverà prontamente. Se al momento avete anche voi problemi, segnalateceli così da aggiornare questa pagina in tempo reale.