Inquinamento ambientale, ecco i principali rischi per il futuro

Un recente studio ha esaminato i rischi per il benessere e la prosperità umana derivanti dall’inquinamento ambientale in corso. “Ci sono molti modi in cui la natura fornisce benefici alle persone: dalla produzione di beni materiali a benefici non materiali, e i benefici dell’ecologia naturale che regolano le condizioni ambientali”, ha detto Kate Brauman, autrice principale dello studio. “Siamo in una posizione molto migliore per identificare i problemi nel modo in cui gestiamo la natura, e questo ci offre una strada da percorrere per gestirla meglio”.

Gli impatti negativi dell’inquinamento ambientale

Lo studio ha esaminato una varietà di documenti sottoposti a revisione che affrontano elementi di ampia portata delle tendenze in natura e degli impatti associati sulle persone. Lo studio ha rilevato aspetti molto interessanti ma, allo stesso tempo, preoccupanti per il futuro. Nello specifico:

declino globale nella maggior parte dei contributi della natura alle persone negli ultimi 50 anni, come le normative naturali sugli inquinanti dell’acqua;

si stanno già verificando impatti negativi sul benessere delle persone, comprese le riduzioni dei raccolti dovuti alla diminuzione delle popolazioni di impollinatori ed alla produttività del suolo ed una maggiore esposizione alle inondazioni e alle tempeste a causa del degrado degli ecosistemi costieri;

la comprensione e il monitoraggio dei contributi della natura alle persone fornisce un feedback critico che può migliorare la nostra capacità di gestire i sistemi terrestri in modo efficace, equo e sostenibile.

Bisogna dunque intervenire cercando di attivare politiche efficaci contro l’inquinamento ambientale e contro il problema più vasto e generale dei cambiamenti climatici, tuttora senza soluzioni certe.

