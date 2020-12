Kena Mobile, l’operatore virtuale di TIM, ha appena lanciato una promo natalizia per tutti i suoi clienti. Questa, permette di ottenere ben 30 GB di traffico dati in più a meno di un euro. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli.

Kena Mobile non si smentisce mai. Ad ogni festività, il noto operatore decide di lanciare promozioni esclusive. Per Natale ha pensato bene di premiare tutti i suoi clienti con un’offerta che non potranno assolutamente rifiutare, 30 Giga Natale. Ecco in cosa consiste.

Kena Mobile 30 Giga Natale: tutti i dettagli della promo

Si chiama 30 Giga Natale, la nuova promo speciale di Kena Mobile. L’opzione risulta essere attivabile da tutti i già clienti dell’operatore da ieri, 9 dicembre. La promo prevede l’aggiunta di 30 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps a quelli della propria tariffa. Una volta attivata l’opzione, si consumano prima i GB della promo Natale e poi quelli della tariffa. La promo è attivabile una tantum al costo di soli 0,99 euro. La durata del bonus 30 GB è di un solo mese. Terminato il periodo di utilizzo, infatti, la promo si disattiva automaticamente. Non sono previsti rinnovi.

La promo, quindi, è pensata per essere una vera e propria esclusiva del periodo Natalizio. Non ci sono particolari limitazioni di sottoscrizione. L’opzione può essere attivata con qualsiasi altra tariffa dell’operatore. Il termine ultimo per aderire alla promo è il prossimo 8 gennaio 2021. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Kenamobile.it