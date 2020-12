Il colosso tecnologico LG è uno dei leader nello sviluppo di panel OLED, soprattutto quando si tratta di televisori. Tuttavia, questa settimana l’azienda porta la tecnologia OLED in una nuova direzione: ha iniziato a collaborare con il produttore svedese Assa Abloy Entrance Systems per realizzare porte scorrevoli automatiche con display OLED trasparenti integrati. Paik Ki-mun, vicepresidente senior e responsabile dell’unità commerciale Information Display di LG, spiega che l’azienda, leader nella cartellonistica digitale di nuova generazione, e Assa Abloy Entrance Systems, leader globale nel settore delle porte scorrevoli automatiche, stanno lavorando insieme per creare un nuovo ed entusiasmante ambiente digitale.

Le rivoluzionarie porte scorrevoli erano in programma già da diversi mesi

Già da qualche tempo LG ha introdotto sul mercato i suoi display trasparenti e all’inizio dell’anno scorso ha presentato una serie di cartelloni trasparenti. Lo scorso agosto, la nota azienda ha annunciato che i suoi schermi erano stati utilizzati nelle vetrine dei vagoni della metropolitana di Pechino e Shenzhen in Cina, e la rivista online OLED-Info riferisce che sia Panasonic che Xiaomi utilizzano pannelli LG.

Il prodotto combina gli schermi OLED trasparenti di LG (modello 55EW5G) e la soluzione di gestione integrata dei contenuti basata sul software SuperSign con le porte scorrevoli in vetro automatizzate del produttore svedese. Le porte saranno destinate alle aziende, e LG dichiara che saranno in grado di accogliere i clienti, comunicare con i dipendenti o mostrare annunci pubblicitari.

In passato anche l’altro grande produttore di schermi della Corea del Sud, Samsung, ha sperimentato i display OLED trasparenti, ma nel 2016 The Korea Herald ha riferito che l’azienda aveva interrotto la produzione di questa tecnologia. L’annuncio di LG non fornisce molte indicazioni sulla data in cui queste porte di alta gamma potrebbero diventare disponibili per le aziende. Ma considerando che la tecnologia OLED trasparente è già entrata in uso, tale data non può essere molto lontana.

Ph. credits: LG – The Verge