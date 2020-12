L’industria dei videogiochi rimane uno dei pilastri dominanti dell’intrattenimento online e questo diventa molto evidente nelle statistiche di nuove statistiche di YouTube. Secondo il capo di YouTube Gaming – Ryan Wyatt, gli utenti del sito di condivisione video hanno guardato 100 miliardi di ore di contenuti di gioco sulla piattaforma lo scorso anno, il doppio del numero di ore guardate nel 2018. Di quei 100 miliardi, 10 miliardi di ore erano live streaming trasmessi sul canale Videogiochi di YouTube, un forte segno della sua formidabile concorrenza con Twitch, proprietà di Amazon.

Wyatt ha condiviso anche altre statistiche interessanti. Ad esempio, Minecraft è stato il gioco più visto su tutto YouTube con un ampio margine, con oltre 200 miliardi di visualizzazioni di live streaming e video caricati quest’anno. Naturalmente, il gioco successivo più visto sulla piattaforma è stato Roblox con 75 miliardi di visualizzazioni, e a seguire troviamo il battle royale mobile Garena Free Fire (72 miliardi), Grand Theft Auto V (70 miliardi) e Fortnite (67 miliardi).

La pandemia di Covid-19 sta spingendo in alto l’intrattenimento online

YouTube afferma che ora ha più di 40 milioni di canali di gaming attivi e che 80.000 canali hanno raggiunto 100.000 abbonati lo scorso anno. Più di 1.000 canali hanno ottenuto 5 milioni di abbonati nel 2020, mentre più di 350 canali hanno raggiunto 10 milioni di abbonati.

Parte del motivo per cui i contenuti di gioco sono aumentati nel 2020 è probabilmente da attribuire all’attuale pandemia di Covid-19. In questo periodo infatti attività come l’intrattenimento online, lo streaming e i giochi multiplayer sono saliti alle stelle. Non abbiamo ancora statistiche per Facebook Gaming o Twitch, ma non sarebbe sorprendente per entrambi i concorrenti riportare numeri record prima della fine del mese.

Foto di slightly_different da Pixabay