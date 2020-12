Covid-19, ecco come ridurre i rischi di contagio in automobile

Dall’inizio della pandemia di Covid-19, abbiamo tutti imparato che il distanziamento sociale è fondamentale per cercare di ridurre il contagio. Ma quando viaggi in macchina, stare a due metri dagli altri passeggeri è difficile, se non impossibile, a seconda del veicolo. E sebbene i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) affermino che le persone dovrebbero evitare le auto con persone che non sono della propria famiglia, viaggiare in auto con altre persone spesso è inevitabile, per esempio a causa del lavoro. Come fare quindi a ridurre il rischio il più possibile?

Come evitare il contagio da Covid-19 in macchina

Durante il fine settimana, un gruppo di ricercatori della Brown University ha pubblicato uno studio che esamina i modelli di flusso d’aria all’interno di un’auto utilizzando appositi computer, per vedere se c’erano modi per ridurre le trasmissioni di aerosol durante la condivisione di un viaggio.

Lo studio ha riprodotto scenari per un’auto compatta con due persone: un conducente e una persona seduta nell’ultima fila dietro il sedile del passeggero. Quando il riscaldamento era acceso nel veicolo ei finestrini erano alzati, anche gli aerosol erano intrappolati, circolando tra i due.

Inoltre, i ricercatori hanno scoperto che non accendere il condizionatore o il riscaldatore dell’auto non faceva circolare l’aria così come l’apertura di alcune finestre, che era il modo più efficace per diffondere le particelle di aerosol. “Questo non è sorprendente perché ci aspetteremmo che più finestrini sono aperti, maggiore è la circolazione dell’aria e più facile è eliminare eventuali contaminanti dall’auto”, ha detto Breuer, autore principale dello studio.

Il CDC raccomanda inoltre di sedersi il più lontano possibile mentre si è in macchina e afferma che indossare mascherine per il viso in qualsiasi spazio ristretto, comprese le auto, è fondamentale. Gli esperti in malattie infettive affermano però che è ancora necessario fare ulteriori ricerche in merito.

Foto di TheOtherKev da Pixabay