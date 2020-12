Google vuole raccogliere dati con la sua nuova app Health Studies

Google produce molte app sperimentali, ma l’ultima dell’azienda in particolare sembra molto interessante. L’app Health Studies consente agli utenti di registrarsi e partecipare a studi di ricerca per migliorare le conoscenze mediche e su come affrontare le malattie respiratorie. Agli utenti che si candidano e si qualificano per gli studi verrà chiesto di contribuire completando attività come semplici questionari e sondaggi settimanali che pongono domande specifiche sulla salute. I dati personali non lasciano mai il tuo dispositivo, però, grazie all’apprendimento e all’analisi federati. Invece, i ricercatori vedono solo statistiche e tendenze aggregate basate su dati crittografati generati combinando dati anonimi da molti dispositivi.

La nuova app Google Health Studies

Google ha collaborato con la Harvard Medical School e il Boston Children’s Hospital per il primo studio, progettato per aiutare gli scienziati e i funzionari della sanità pubblica ad acquisire una migliore comprensione delle malattie respiratorie come l’influenza ed il Covid-19. Lo studio dovrebbe durare sei mesi e richiederà circa un minuto di tempo a settimana per i partecipanti che accettano di rispondere al sondaggio settimanale.

L’app Google Health Studies sembra un modo davvero accurato per utilizzare l’apprendimento federato per il bene comune. Se ti interessa e vuoi provarla, l’app può essere scaricata da APK Mirror su Internet o dal Play Store ora, sebbene non sia garantito che sarai idoneo per eventuali studi in corso.

Foto di 377053 da Pixabay