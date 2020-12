1189 euro di listino per gli iPhone 12 Pro vi sembrano tanti? Aspettate a vedere le nuove versioni lanciate da Caviar! La nota casa di lusso russa, specializzata in customizzazione di smartphone, ha appena presentato una collezione in edizione limitata del nuovo smartphone di Cupertino. Si chiama Jobs 4 e celebra i 10 anni dall’uscita di iPhone 4. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Non è la prima volta che parliamo di Caviar e delle sue creazioni superlusso. La collezione Jobs 4 si contraddistingue per una caratteristica molto particolare. Gli iPhone presentano incastonato un pezzo del dolcevita originale di Steve Jobs!

iPhone 12: la versione che tutti i fan di Steve Jobs vorrebbero avere

Quale miglior modo di celebrare i 10 anni dall’uscita di iPhone 4 se non con un tributo al noto inventore del melafonino? Ebbene sì, la collezione Jobs 4 di Caviar si incentra proprio su di lui. Gli iPhone, in edizione limitata, possono essere scelti in 4 differenti stili: bianco, nero, 1st e oro. Quest’ultima, la più costosa, è costruita in vero oro 18 carati! In ogni caso, qualsiasi variante scelta presenta un pezzo del dolcevita originale di Steve Jobs incastonato all’interno della mela. La collezione è più unica che mai. I pezzi disponibili, in tutto il mondo, sono solo 10.

Quello che molti si chiederanno è: quali sono i prezzi? Si parte dai “soli” 6.490,00 dollari per la versione base nera di iPhone 12 Pro Jobs 4 (128 GB) fino ad arrivare ai 10.140,00 dollari per la versione gold di iPhone 12 Pro Max Jobs 4 (512 GB). Nulla di nuovo, Caviar è nota per questi prezzi super alti. La domanda vera a questo punto è: come ci sorprenderà la prossima volta? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: caviar.global