Ci risiamo, Apple ha iniziato nuovamente a mandare sondaggi ad alcuni suoi clienti. Questa volta, la casa sembra essere interessata all’esperienza di utilizzo del Face ID e del cavo USB in dotazione con gli iPhone. Un sondaggio simile venne inviato a luglio per decidere se rimuovere o meno gli alimentatori dalle confezioni di iPhone 12. Che Apple stia pensando di far fuori anche i cavi USB? Cerchiamo di capirlo insieme.

Apple non è solita inviare sondaggi ai suoi clienti, tuttavia, ultimamente sembra che li utilizzi per capire meglio le abitudini dei clienti. L’ultimo sondaggio inviato dall’azienda fa presagire che ci saranno ancora cambiamenti importanti per iPhone e, forse, per il contenuto della sua confezione. Ecco tutti i dettagli.

Apple: i cavi USB verranno messi KO con i prossimi iPhone?

I fan della mela morsicata non parlano di altro. I nuovi sondaggi Apple fanno capire che l’azienda sta valutando un possibile cambiamento nel sistema di sicurezza degli iPhone e nel contenuto delle confezioni di iPhone. Stando al Face ID, la casa ha chiesto espressamente quale è l’esperienza degli utenti con il sistema di riconoscimento. Sarà che questa stia pensando ad un ritorno del Touch ID sui melafonini di fascia alta? Staremo a vedere. Stando al cavo USB, il dubbio è molto semplice. L’azienda sta cercando di capire che utilizzo ne fanno gli utenti. Considerando quanto accaduto con gli alimentatori, è probabile che Apple stia valutando di far fuori anche questi.

Quanto appena detto è solo frutto di supposizioni. Non possiamo sapere quali sono le reali intenzioni di Apple a riguardo. Ci pare alquanto improbabile che l’azienda decida di togliere i cavi USB dalle confezioni dei futuri iPhone. É molto più probabile, invece, che questa stia riprogettando un ritorno del Touch ID. Magari con la permanenza del Face ID. Ci vedremo più chiaro molto presto. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com