Nonostante l’incedente dello scorso anno con il lander Beresheet, Israele non abbandona affatto i suoi sogni di conquista della Luna. L’israeliana SpaceIL sta infatti progettando una missione ancora più complessa della precedente che dovrebbe realizzarsi entro il 2024.

L’organizzazione no profit israeliana SpaceIL, fece un primo tentativo di lanciare una sonda sulla Luna lo scorso anno. La sonda spaziale Beresheet entrò nell’orbita lunare nell’aprile del 2019, ma durante la sua discesa finale qualcosa andò storto e la sonda precipitò sul suolo del nostro satellite.

Ma ora è il momento di guardare al futuro per la SpaceIL, che ha annunciato la sua missione Beresheet 2. Questo progetto sarà ancora più complesso del precedente e prevede l’invio sulla Luna di ben due lander ed un orbiter. Per realizzare il progetto, l’associazione israeliana ha, come per il primo progetto Beresheet, un budget limitato di circa $ 100 milioni. La missione Beresheet 2 verrà lanciata nella prima metà del 2024.

Kfir Damari e Yonatan Winetraub, due dei soci fondatori della SpaceIL, hanno dichiarato che non si tratterà della semplice copia della prima Beresheet: “stiamo cercando di fare qualcosa che sarà unico, qualcosa che non è mai stato fatto prima. Non sarà solo una ripetizione della stessa missione cambiando solo il finale. Vogliamo fare qualcosa che sia significativo.”

We are proud to announce that #Beresheet2 is going to head to the Moon in the first half of 2024! It will include two landers, each of which will carry out experiments on the surface of the Moon, and an orbiter that will stay for several years. #IsraelToTheMoon pic.twitter.com/fdenHdHmmV

— Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) December 9, 2020