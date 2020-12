La nuova macchina popcorn XL, appartenente alla serie Party Time, di Ariete, presenta un prezzo non particolarmente elevato, data la richiesta effettiva di soli 50 euro (almeno di listino), ma nel contempo presenta alcune piccole chicche che portano a preferirla agli altri modelli attualmente disponibili sul mercato.

Esteticamente il prodotto rientra esattamente nella serie di appartenenza, presenta infatti un design American Diner degli anni ’50, con un’esplosione di rosso, in grado di catturare immediatamente l’attenzione una volta posizionata entro la propria abitazione. Come tutti i prodotti di casa Ariete, anche la suddetta può diventare un vero e proprio elemento d’arredo, in grado di impreziosire rendendo più appetibile e moderna la vista.

E’ realizzata quasi interamente in plastica, lucida nella parte superiore, non trattiene particolarmente le impronte, ed è facilmente pulibile con un panno asciutto/umido. Viene commercializzata in due differenti colorazioni, la differenza ruota solamente superiormente (dove si trova la placchetta Party Time, per intenderci).

Le dimensioni sono abbastanza elevate, raggiunge 21 x 21 x 32 centimetri, con un peso che si aggira attorno a 1,22Kg. La macchina è composta da varie parti, solamente appoggiate le une sulle altre (non sono nè incastrate, né si bloccano saldamente), basterà infatti sollevarle per suddividerla in quattro componenti differenti. La plastica è ben fatta, rigida e solida al tatto.

La caratteristica principale è rappresentata dalla presenza di una ciotola estraibile nella parte inferiore, ove i popcorn vanno automaticamente a cadere una volta fatti. Questa rende la macchina decisamente più comoda e facilmente utilizzabile, poiché non sarà necessario utilizzare contenitori aggiuntivi, è realizzata in una plastica più morbida rispetto alla precedenti, che ricorda in un certo senso il cestello che ci consegnano direttamente al cinema.

Sulla superficie non sono stati posizionati pulsanti particolari, sulla placchetta argentata si trova l’unico tasto di avvio/spegnimento, e nient’altro.

Funzionamento ed impressioni

La macchina popcorn XL Party Time viene venduta con un apposito dosatore, che permette all’utente di inserire all’interno al massimo 60 grammi di mais da trasformare in popcorn. Questi verranno creati ad aria calda, in tal modo non sarà assolutamente necessario aggiungere olio o altri grassi, realizzando un prodotto finale salutare ed in linea con le richieste attuali degli utenti (se comunque ne aggiungerete, non andrete a compromettere la macchina).

Prima di inserirlo, deve essere accesa per una trentina di secondi, in modo che si possa scaldare. E’ abbastanza rumorosa, in linea con lo stesso rumore di un phon di ultima generazione alla massima potenza, e soprattutto dovrete prestare attenzione a non posizionarla su un piano di lavoro liscio o lucido, perché altrimenti scivolerà e rischierà di cadere.

Trascorso questo brevissimo lasso temporale, è arrivato il momento di posizionare il mais, ed in 2 minuti la macchina produrrà popcorn. L’aroma che si sprigiona ricorda nitidamente le sale cinematografiche, il tempo è davvero brevissimo, anche se sono necessarie due considerazioni. Non tutto il mais inserito verrà trasformato, sfortunatamente quando assistiamo all’esplosione del chicco, questi creerà uno spostamento d’aria che spingerà il mais ancora al naturale a cadere all’interno del contenitore, portandovi a “sprecarne”. In parallelo, la copertura superiore ha le maglie non particolarmente fitte, ciò sta a significare che in alcuni occasioni le spore del popcorn riusciranno a passare, ed a sporcare anche leggermente il piano di lavoro circostante alla macchina stessa (sottolineo leggermente, non sporcherà poi così tanto).

Una volta realizzato il popcorn, questi cadrà automaticamente all’interno del contenitore sottostante, una comodità incredibile, poiché ne facilita indubbiamente la fruizione finale (ne contiene in grandissima quantità, anche superiore ai 60 grammi massimi della macchina). E’ facilmente lavabile, data anche la non necessità di utilizzare olio o grassi in generale, ed il posizionamento sotto la macchina è semplicissimo.

Ariete macchina popcorn XL Party Time: conclusioni

In conclusione la Ariete macchina popcorn XL Party Time vale ampiamente i 50 euro circa richiesti per il suo acquisto, è un prodotto da consigliare ad occhi chiusi perché in grado di produrre ottimi popcorn senza l’aggiunti di grassi, in pochissimi minuti e sopratutto di renderli fruibili in comodità grazie al comodissimo contenitore sottostante estraibile (con tanto di scritta popcorn).

Di seguito potete vederla all’opera nella nostra videorecensione e scoprirete anche i punteggi riassuntivi.