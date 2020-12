Vodafone risulta essere uno degli operatori telefonici più gettonati su territorio italiano. Questo, infatti, vanta la migliore copertura del paese. Peccato, però, che i prezzi siano molto spesso poco competitivi. Nelle scorse ore, l’azienda ha deciso di avviare una promo winback molto interessante. Scopriamo insieme in cosa consiste.

Si chiama Vodafone Special 100 Digital Edition, la nuova promo winback dell’operatore rosso. Gli unici che possono attivarla sono gli ex clienti che ricevono un messaggio dall’azienda stessa. Ma cosa comprende la tariffa e quanto costa? Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Vodafone Special 100 Digital Edition: ecco contenuto e costo

Come qualsiasi promo winback che si rispetti, anche la nuova Special 100 Digital Edition di Vodafone risulta essere molto conveniente. La tariffa, infatti, comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 100 GB di traffico dati in 4G. Il prezzo mensile da sostenere è di soli 9,99 euro! Sono compresi nel costo mensile della promo, tutti i servizi essenziali come hotspot personale ecc.

Come già detto, possono attivare la promo solo coloro che ricevono l’apposito messaggio da parte dell’operatore telefonico. L’attivazione può essere svolta sia online che presso un qualsiasi centro autorizzato Vodafone. Il costo di attivazione e della SIM è in promozione a soli 0,01 euro. Per ora, salvo eventuali cambiamenti, il termine ultimo per attivare la tariffa è il 17 dicembre 2020. É probabile, però, che l’azienda decida di prorogarlo. Restate in attesa per tutti gli eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Vodafone.it