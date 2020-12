La casa di Facebook sta facendo di tutto per rendere i suoi social appetibili. Esempio lampante, Whatsapp. L’azienda ha nuovamente aggiornato l’app di messaggistica per introdurre una nuova feature, “Carrello”. Scopriamo insieme in cosa consiste.

Sono oramai settimane che WhatsApp ci delizia con update ricchi di novità. Dopo varie sperimentazione, è finalmente arrivata. La feature Carrello è disponibile anche in Italia. Scopriamo insieme in cosa consiste e come funziona.

WhatsApp: cosa è la funzione Carrello?

Facebook vuole rendere WhatsApp un qualcosa di più di una semplice app di messaggistica. Così come ha fatto con Instagram, l’azienda sta indirizzando l’app verso una configurazione di e-commerce. La nuova funzione Carrello permette alle varie aziende di proporre il loro catalogo prodotti con tutte le relative informazioni. I clienti, a loro volta, potranno acquistarli con un singolo messaggio direttamente tramite la chat. Carrello è solo l’inizio di una serie di feature incentrate sulla compravendita all’interno dell’app. Lo scopo della casa è quello di invogliare sempre più utenti ad affidarsi al social per comunicare, non solo con amici, ma anche con le aziende.

Ricordiamo che la feature è già disponibile all’interno dell’app. Chiunque abbia intenzione di acquistare un prodotto tramite la chat, può consultare le linee guida dell’azienda. Riuscirà Facebook a creare una vera e propria piattaforma di compravendita? Lo scopriremo presto. Restate in attesa per tutti gli eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Foto di Alfredo Rivera da Pixabay