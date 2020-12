Gli AirPods Max sono arrivati come un fulmine a ciel sereno. Nonostante possa sembrare che l loro lancio sia stato affrettato, dobbiamo dire che Apple lo programma da molto tempo. A confermarlo, un ex dipendente dell’azienda. L’inizio del progetto per le cuffie over-ear risale a ben 4 anni fa! Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Si chiama Dinesh Dave, l’attuale Product Designer di Facebook, che tra il 2014 e il 2018 è stato Senior Interactive Designer presso Apple. Questo ha confermato, tramite Twitter, di aver firmato un contratto di segretezza sul prodotto prima di abbandonare l’azienda. Allo stesso modo, un altro dipendente Ryan Jones, ha confermato che il progetto è iniziato più di 4 anni fa!

AirPods Max: il progetto è partito con quelli dei primi AirPods

Ebbene sì, stando a quanto trapelato online, Apple lavora agli AirPods Max dai tempi del debutto dei primi AirPods. Ci sono voluti anni, quindi, per capire quale fosse la direzione giusta. Nonostante i ben 4 anni di lavoro, il prodotto arrivato sul campo non è esattamente come Apple lo voleva. A causa di alcuni problemi con la produzione, infatti, l’azienda ha dovuto rendere il progetto meno ambizioso tagliando alcune caratteristiche inizialmente previste per il prodotto. Nonostante ciò, gli AirPods Max appena annunciati sono in tutto e per tutto di alta qualità.

Ricordiamo che gli AirPods Max arrivano ufficialmente nei negozi il 15 dicembre al prezzo di listino di 629,00 euro. É già possibile prenotarli sullo store ufficiale della mela morsicata, tuttavia, i tempi di consegna risultano essere abbastanza lunghi. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com