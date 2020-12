I nuovi iPhone 12 non vi hanno convinto a dovere? Nessun problema, i modelli del prossimo anno saranno ricchi di novità. Nonostante la gamma 12 sia arrivata sul mercato da poco tempo, già iniziano a trapelare le prime informazioni sulla 13. Due nuovi brevetti Apple sembrano anticipare due caratteristiche importanti. Scopriamole insieme.

Da come si evince nel titolo dell’articolo, i nuovi brevetti Apple riguardano l’integrazione del tanto amato Touch ID e dell’antenna al di sotto del display di iPhone. Sono oramai anni che l’azienda ci lavora su. Il prossimo anno sarà quello buono per il debutto?

Apple: iPhone 13 avrà il Touch ID sotto il display?

I documenti appena presentati da Apple lasciano poco all’immaginazione. Il primo spiega per filo e per segno la composizione dell’apparato che permetterebbe al Touch ID di funzionare al di sotto del display dei melafonini. Il secondo, lo stesso, ma per quanto riguarda l’antenna. Il Touch ID sotto il display permetterebbe di mantenere la configurazione tutto schermo senza dover ricorrere ad un sensore sul tasto di accensione. Ovviamente, con l’introduzione del Touch ID, Apple non manderà in pensione il Face ID, i due sistemi coesisteranno. Stando all’antenna, invece, l’introduzione al di sotto del display permetterebbe l’utilizzo di componenti più grandi. In questo modo, l’efficienza dei dispositivi in termini di ricezione aumenterebbe sostanzialmente.

Trattandosi di semplici brevetti, non possiamo sapere se Apple deciderà di portare a termine i progetti. Ciò che è certo è che gli utenti aspettano un iPhone con Touch ID sotto il display da anni. Verranno accontentati il prossimo anno? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com