I diavoli della Tasmania possono sopravvivere alla loro pandemia di cancro

I ricercatori hanno trovato prove evidenti che un cancro trasmissibile che ha decimato le popolazioni di diavoli della Tasmania probabilmente non segnerà la loro estinzione. Un gruppo di ricerca guidato dal biologo Andrew Storfer ha utilizzato strumenti genomici di filodinamica per tracciare la malattia del tumore facciale del diavolo della Tasmania. L’approccio che hanno sperimentato ha aperto la porta all’applicazione ad altri patogeni geneticamente complessi.

“E ‘una buona notizia cautamente ottimista”, ha detto Storfer. “Penso che vedremo la sopravvivenza continua dei diavoli a numeri e densità inferiori rispetto alle dimensioni della popolazione originale, ma l’estinzione sembra davvero improbabile anche se era stata prevista un decennio fa”.

La pandemia dei diavoli della Tasmania

Da quando è stata identificata per la prima volta nel 1996, la malattia del tumore facciale del diavolo della Tasmania ha ridotto le popolazioni dell’iconico marsupiale dell’80%. Gli animali diffondono l’infezione quando si combattono e si mordono a vicenda sul viso. La malattia è ancora in gran parte fatale per i diavoli della Tasmania che la contraggono, ma sembra che stia raggiungendo un equilibrio, secondo questo studio che conferma le prove di precedenti studi sul campo. Gli autori affermano che questa nuova prova significa che si dovrebbe riconsiderare la pratica di liberare i diavoli allevati in cattività in natura.

“La gestione attiva potrebbe non essere necessaria e potrebbe effettivamente essere dannosa”, ha detto Storfer. “Sembra che le popolazioni del diavolo si stiano evolvendo naturalmente per tollerare e forse anche resistere al cancro. Introducendo un intero gruppo di individui geneticamente ingenui, potrebbero riprodursi con gli individui selvatici, fondamentalmente mescolare il pool genetico e renderlo meno adatto. “

Foto di Peter Robinson da Pixabay