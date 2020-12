Google prevede di contrastare le teorie di cospirazione e la disinformazione inserendo nuovi pannelli informativi per agevolare la ricerca di notizie sui vaccini contro il Covid-19. Lo scorso giovedì, l’azienda ha pubblicato sul blog un post in cui spiega che il lancio della nuova funzione avverrà in primo luogo nel Regno Unito, dove le autorità sanitarie hanno già iniziato a distribuire il vaccino Pfizer-BioNTech, il primo del suo genere approvato in questa settimana. Google intende espandere la funzione negli altri Paesi man mano che essi iniziano ad approvare e somministrare i vaccini.

Vaccini contro il Covid-19: occorre collaborare per contrastare la disinformazione

Nel post, Kristie Canegallo, responsabile del reparto Trust & Safety, e la dottoressa Karen DeSalvo, responsabile della salute di Google, affermano che la lotta contro la pandemia e lo sviluppo di nuovi vaccini hanno richiesto una collaborazione globale tra il settore della sanità pubblica e le comunità scientifiche e mediche. Quando inizieranno le operazioni per vaccinare miliardi di persone, Google sosterrà questi sforzi con prodotti e caratteristiche aggiuntive per garantire che le persone ricevano le giuste informazioni quando occorrono.

I pannelli informativi, che il colosso dei motori di ricerca ha introdotto su YouTube nel mese di marzo, sono stati visualizzati già 400 miliardi di volte, il che li rende un’importante fonte di informazioni autorevoli. Questi pannelli sono presenti nella homepage di YouTube, nei video e nei risultati delle ricerche sulla pandemia.

Attualmente, quando i residenti del Regno Unito cercano maggiori informazioni sui vaccini contro il Covid-19, nei risultati compaiono dei pannelli riportanti una lista di vaccini autorizzati nella loro zona e un elenco dei diversi vaccini ancora in fase di sviluppo. Google precisa che i futuri aggiornamenti forniranno informazioni sui vaccini da parte delle autorità sanitarie mondiali e locali. Si tratta di un enorme passo avanti nella lotta alle strampalate teorie di negazionisti e persone contrarie ai vaccini che, facendo circolare notizie erronee se non addirittura false, hanno creato il panico fra la popolazione di tutto il mondo.

Ph. credits: Matthew Horwood/Getty Images