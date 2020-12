Volete avere una tariffa completa e con tanti GB a disposizione senza, però, voler spendere troppo? Semplice, basta affidarsi a Very Mobile. Il noto operatore virtuale di WINDTRE sa bene come accaparrarsi clienti. La tariffa di cui parliamo oggi, farà gola a molti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Il mercato degli operatori virtuali è più agguerrito che mai. Le promozioni di Very Mobile sono arrivate come un fulmine a ciel sereno. Queste offrono minuti, messaggi e tanti giga a prezzi davvero molto competitivi. Scegliere l’operatore più adatto alle proprie esigenze diventa sempre più difficile. Ecco cosa comprende la tariffa Very 6,99!

Very Mobile: tutto il necessario ad un prezzo piccolo

Very 6,99 è la tariffa di punta del noto operatore telefonico virtuale. Questa, infatti, offre minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 100 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. Il tutto, a soli 6,99 euro al mese! Sono inclusi nel costo mensile della tariffa, anche tutti i servizi importanti come hotspot personale, Ti ho cercato, ecc.

Possono attivare la tariffa solo coloro che mantengono il proprio numero portandolo da Iliad PosteMobile, Coop Voce, Fastweb e altri operatori telefonici virtuali. Il costo di attivazione risulta essere in promozione a soli 5,00 euro. La SIM, invece, viene spedita gratuitamente se acquistata online. Al momento, la promozione può essere attivata a tempo indeterminato. Non è stata comunicata una data di scadenza. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Verymobile.it