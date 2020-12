Oggi il coronavirus si è già diffuso in tutto il mondo e ha contagiato quasi 65 milioni di persone. Allo stesso modo, 1,5 milioni di questi sono morti per o a causa sua. Ora, anche nel mezzo della pandemia, la scienza ci dice che potrebbe essere la nostra risposta immunitaria precoce a innescare un forte caso di COVID-19.

Lo studio è stato condotto da scienziati del Tulane National Primate Research Center. Per fare ciò, il team ha eseguito test su primati non umani e ha misurato le loro risposte immunitarie al SARS-CoV-2 per quattro settimane.

Dopo questo periodo, è stato possibile notare che quelle scimmie che avevano reazioni immunitarie forti e precoci dopo poche settimane manifestavano le immagini di coronavirus più gravi. Questi risultati e conclusioni sono stati quelli emersi di recente e pubblicati su Nature Communications.

Più forte è la risposta immunitaria iniziale, più grave è il successo del COVID-19

Infatti, lo studio coordinato da Monica Vaccari ci ha portato a vedere più nel dettaglio come una risposta immunitaria precoce possa finire per essere dannosa per l’organismo. Secondo i dati ottenuti, in generale gli aumenti e le variazioni dei livelli di citochine sono stati associati sia alla risposta immunitaria che alla conseguente gravità dei sintomi.

Le citochine, da parte loro, sono cellule vitali per il funzionamento del sistema immunitario. Tuttavia, durante questa pandemia hanno già dimostrato più volte che, a livelli sbagliati, possono diventare ancora più pericolosi del virus stesso.

Quali sono i pericoli di una forte reazione immunitaria contro COVID-19?

In generale, avere una forte risposta immunitaria contro il COVID-19 potrebbe essere visto come un vantaggio. E qui, infatti, finché rimane entro certi standard, in realtà lo è. Tuttavia, se la reazione del corpo supera l’intensità “normale” con cui il virus attaccherebbe, allora possiamo vedere le prime conseguenze negative. Con un aumento della forza della risposta immunitaria arriva un maggiore rilascio di cellule come le citochine.

Questi, come abbiamo già accennato, sono destinati a regolare diversi processi immunitari, tra cui l’infiammazione e la disinfiammazione dei tessuti. In generale, sono molto utili per il nostro corpo. Ma se sfuggono di mano, può svilupparsi quella che è nota come “tempesta di citochine” e può finire per essere mortale.

Cosa fare?

“Una risposta pro-infiammatoria è solitamente la prima linea di difesa del nostro corpo e può essere un meccanismo molto utile. Ma quello che stiamo vedendo con l’infezione da coronavirus è che a un certo punto c’è un’infiammazione incontrollata. Vogliamo sapere quando e perché questo accade”, aggiunge Vaccari.

Di conseguenza, la ricercatrice e i suoi colleghi ritengono che sia necessario continuare a indagare per scoprire cosa innesca esattamente una forte risposta immunitaria al COVID-19. Avendo queste informazioni, si potrebbe lavorare per controllare tali reazioni.

Come risultato dei nuovi sforzi di controllo, il tasso di mortalità da COVID-19 potrebbe diminuire, poiché forti reazioni immunitarie non contribuirebbero allo sviluppo di casi gravi di malattia.

Attualmente, si è già detto che “bloccare” la risposta immunitaria del corpo potrebbe essere la chiave per evitare casi gravi di COVID-19. Tuttavia, questa da sola è un’arma a doppio taglio. Senza l’attività del sistema immunitario, il corpo potrebbe essere completamente in balia del virus.

Questo è il motivo per cui, soprattutto in questo momento, è imperativo ottenere maggiori informazioni che ci permettano di raggiungere un punto medio che controlli risposte immunitarie esagerate, ma consenta all’organismo di difendersi adeguatamente contro SARS-CoV-2.

Image by Bruno /Germany from Pixabay