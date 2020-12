Non siete soddisfatti del vostro operatore virtuale e volete tornare a TIM? Questo potrebbe essere il momento giusto. Il noto operatore italiano ha appena lanciato una serie di promozioni operator attack molto interessante. Quella di cui parliamo oggi si chiama Wonder One e risulta essere, forse, la più appetitosa. Ecco cosa comprende.

TIM risulta essere da anni un punto di riferimento per milioni di utenti italiani. L’azienda vanta una delle migliori coperture del paese. La tariffa di cui parliamo oggi coniuga la qualità alla convenienza. Wonder One, infatti, offre minuti e giga ad un prezzo molto vantaggioso. Scopriamo tutti i dettagli.

TIM Wonder One: tornare all’operatore telefonico in maniera conveniente

Wonder One è una delle nuove promozioni operator attack che l’operatore ha deciso di lanciare per il mese di dicembre. La tariffa, come già anticipato, comprende minuti illimitati verso tutti e ben 70 GB di traffico dati in 4G fino a 150 Mbps. Il costo mensile da sostenere è di soli 7,99 euro! Un affare considerando che stiamo parlando di TIM. Il costo mensile della promozione comprende il piano Base e Chat. I GB non vengono consumati quando si chatta su WhatsApp e simili.

Possono attivare la promo, solo coloro che mantengono il proprio numero portandolo da Iliad, PosteMobile, Spusu, Rabona Mobile, 1Mobile, Daily Telecom e altri operatori telefonici virtuali. Il costo di attivazione della SIM è di 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Ricordiamo che la tariffa è compatibile con TIM Unica, la promo che permette di avere giga illimitati se si ha la linea fissa TIM a casa. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: tim.it