In tempi come questi vendere online, per chi gestisce un negozio, diventa importante per non rischiare di perdere clienti e soprattutto i guadagni: i negozi fisici, infatti, sono sempre più spesso chiusi fino a tempo indeterminato a causa della crisi causata dalla pandemia di Coronavirus, ed in ogni caso essere presenti online con il proprio negozio garantisce maggiori guadagni e permette di arrivare ad un numero più ampio di persone in ogni parte del mondo. Per essere presenti in rete ed essere competitivi, però, è necessario dotarsi degli strumenti idonei per effettuare le vendite, come primo step sarà dunque fondamentale creare negozio online per avere il pieno controllo del proprio business ed essere sicuri di vendere i propri articoli raggiungendo tantissime persone, soprattutto nel periodo delle festività natalizie. Un negozio online è uno strumento davvero potente, che permette di incrementare il proprio giro d’affari in pochissimi click, in sicurezza e in breve tempo. Su https://sumup.it/ è possibile creare e personalizzare un negozio online con foto e descrizione dei prodotti e relativo prezzo, per gestire al meglio la propria clientela.

Investire in un negozio in rete per accrescere i guadagni!

Oggi è importante essere presenti in rete, e con un ecommerce si diventa subito padroni del proprio business, ma avere un website all’altezza non basta, è importante dotarsi anche di efficaci sistemi di pagamento da gestire in remoto, e al momento esistono tante soluzioni per incassare anche non in presenza. Grazie a lettori di carte Air o 3G, e scaricando la app di Sumup, ad esempio, è possibile far pagare un cliente semplicemente inviando un link di pagamento attraverso qualsiasi piattaforma oppure via email, in modo facile e veloce. La sicurezza e la trasparenza nel processo di pagamento è importante, così come lo è la facilità con cui si può portare a compimento l’operazione: acquistando dal negozio web è possibile pagare online e il commerciante riceve il pagamento sul conto. Aprire un negozio in rete è una possibilità concreta sempre più alla portata di tutti, e con Sumup non c’è alcun canone da pagare, nessuna trafila burocratica, nessuna perdita di tempo per chi desidera soltanto vendere ed ottimizzare il suo tempo. Con l’avvicinarsi del Natale rendere disponibili vouchers regalo online sul proprio shop è un’altra opzione che permette di incrementare i guadagni e di ampliare il business anche in tempo di crisi, per restare competitivi nonostante il periodo storico non favorevole e per raggiungere traguardi aziendali sempre più ambiziosi.

