Finalmente sembra che un vaccino Covid-19 sia stato trovato e molto probabilmente a breve sarà somministrato alla maggior parte degli americani. Proprio per questo gli esperti della salute pubblica raccomandano la vaccinazione per tutti. Tuttavia ci potrebbero essere una serie di effetti collaterali che tutte le persone devono sapere prima di assumere le due dosi assicurate.

Molto probabilmente le persone non si sentiranno benissimo dopo aver preso il vaccino, ma bisogna tener ben presente cosa potrebbe capitare per essere sicuri di cosa si affronta, per garantire la nostra salute e quella degli altri.

Potrebbe presentarsi la febbre, lieve o altrimenti

Una ricercatrice infermiera, Kristen Choi, Ph, vuole aumentare la consapevolezza sugli effetti collaterali dello “scenario peggiore” del vaccino in due parti. Dopo la sua seconda dose, scrive in un pezzo prospettico dicendo: “quando mi sono svegliata di nuovo alle 5:30, sentivo caldo. Bruciore. Ho misurato la mia temperatura, 40,5 ° C.” Questa è stata la febbre più alta che ha mai avuto. Ha preso il paracetamolo e ha bevuto un bicchiere d’acqua. Ha chiamato l’ufficio di ricerca per riferire la reazione all’iniezione Per fortuna, la febbre era scesa a 38,9 ° C.

Sentire un dolore duraturo al braccio

Se abbiamo fatto un vaccino antinfluenzale, sappiamo che a volte può provocare un dolore sordo o doloroso al braccio. “Il mio braccio è diventato rapidamente doloroso nel sito di iniezione, molto più della prima volta“, ha scritto Choi. Aspettiamoci un possibile dolore immediato al braccio. Potremmo anche aspettarci gonfiore locale e irritazione, ha detto la dottoressa Margaret Hamburg.

Soffrire di mal di testa

Oltre a quelli principali già menzionati sopra, ci possono essere altri effetti collaterali se abbiamo preso il vaccino anti-Covid. Alla fine della giornata si può presentare un forte mal di testa. Molti hanno riportato questo sintomo dopo la somministrazione.

Sentire i brividi, nausea e stanchezza

Un altro sintomo a cui potremo andare incontro è sentire i brividi e avere una febbre lieve. Inoltre si potrebbe presentare anche nausea, che può essere associata ad un vaccino antinfluenzale e principi di stanchezza. Ciò potrebbe significare che il vaccino sta facendo il suo lavoro. I vaccini Covid-19 sono ‘più reattogeni del vaccino antinfluenzale. La reattogenicità è perfettamente normale e le persone non dovrebbero essere colte di sorpresa o dissuase dall’ottenere i vaccini.

È possibile una grave reazione allergica

Due operatori sanitari nel Regno Unito hanno subito una reazione allergica poco dopo aver ricevuto il vaccino. Ha portato le autorità sanitarie del Regno Unito ad avvertire che chiunque abbia una storia significativa di reazioni allergiche, non dovrebbe ricevere il vaccino Pfizer / BioNTech. Tuttavia, ora che è noto, “lo esamineremo e in particolare ci occuperemo delle persone che hanno un fenomeno allergico sottostante”, ha detto Fauci. Non solo saranno più cauti nel vaccinarli, ma anche tenere a portata di mano una sorta di antidoto alla reazione allergica per rispondere tempestivamente.

Foto di Vesna Harni da Pixabay