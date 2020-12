Covid-19, un nuovo approccio può migliorare il modo di fare previsioni

I metodi attualmente utilizzati in tutto il mondo per prevedere lo sviluppo della pandemia di Covid-19 non riescono a riportare con precisione gli scenari. Proprio per ciò, un gruppo di scienziati ha progettato un nuovo metodo di previsione delle epidemie, pubblicato sulla rivista Nature Physics. “Si tratta di comprendere gli scenari migliori e peggiori, e il fatto che il caso peggiore sia una delle cose più importanti da tenere d’occhio quando si naviga attraverso le pandemie, indipendentemente dal fatto che si tratti di Danimarca, UE, USA o OMS. Se ti viene presentata solo una stima media per lo sviluppo di un’epidemia, non sapendo quanto possa essere grave, allora è difficile agire politicamente”, afferma il professor Sune Lehmann, uno dei quattro autori principali dell’articolo.

Il nuovo approccio per le previsioni del Covid-19

I focolai di malattia sono fondamentalmente processi stocastici. La stessa malattia introdotta nella stessa popolazione può infettare un gran numero di persone o scomparire rapidamente senza avere una particolare prevalenza. Dipende anche quindi dalle coincidenze. È proprio l’imprevedibilità delle epidemie che rende così difficile prendere le giuste decisioni ovunque nella società quando colpisce. Di quanti letti e respiratori occorreranno? E quanto possiamo ridurre questa domanda applicando restrizioni?

Tuttavia, l’imprevedibilità generale è solo uno dei tanti problemi nella stima dello sviluppo di un’epidemia. “Non è solo la natura imprevedibile delle epidemie che rende difficile prevedere il loro decorso, è anche la nostra mancanza di conoscenza delle caratteristiche della malattia e della prevalenza nella società in un dato momento. Giusto per fornire alcuni esempi concreti di questo: ci in genere non è nessuno che abbia la minima idea di quando è iniziata un’epidemia, di quanti infetti abbiamo in un’area in un dato giorno o in quali regioni l’epidemia sta prendendo piede in questo momento. L’unica cosa che sappiamo per certo è che quando le autorità sanitarie scoprono un focolaio, è in corso da un po’ “, dice Sune Lehmann nell’articolo.

Foto di PIRO4D da Pixabay