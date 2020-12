In un periodo in cui quasi tutte le app su desktop e dispositivi mobili possiedono ormai una Dark Mode, è strano che gli utenti web debbano ancora navigare nel biancore quando aprono una delle pagine più comunemente frequentate su Internet: la pagina di ricerca desktop di Google.

Tuttavia, pare che anche Google stia cedendo alla tendenza. Stando alle indiscrezioni riportate da 9to5Google l’azienda starebbe testando un nuovo tema scuro per la ricerca desktop. Come siamo già abituati a vedere, lo sfondo bianco verrà semplicemente sostituito con una tonalità grigio scuro, mentre il logo colorato di Google verrà sostituito da lettere bianche.

Google si prepara all’oscurità mentre testa la nuova Dark Mode

L’aspetto corrisponde alla versione Dark dell’app di ricerca di Google su dispositivi mobili, già disponibile da maggio 2020. In particolare, 9to5Mac afferma che la Dark Mode non è abilitata sulla home page di Google.com, il che è strano, ma probabilmente cambierà quando il la funzione diverrà live.

La Dark Mode sulla ricerca desktop di Google sembra essere attualmente disponibile solo per un numero limitato di utenti. Un utente di Reddit che l’ha provata dice che la modalità si è attivata casualmente da sola, ed è tornata alla normalità poco dopo. Stranamente, lo stesso utente afferma che la modalità oscura non era dotata di alcun tipo di pulsante di attivazione/disattivazione, il che significa che non era in grado di disattivarla mentre era attiva.

Ph. Credit: Blog Google