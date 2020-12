Molti utilizzano WhatsApp solamente per scambiare qualche messaggio con i propri amici. Pochi sanno che la nota app di messaggistica permette di fare molto di più. Sono molte, infatti, le possibilità che si sono aggiunte negli ultimi mesi. Tra le tante cose, ad esempio, è possibile ricevere un pagamento con PayPal direttamente tramite la chat. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

PayPal è il servizio di pagamento digitale che tutti conoscono per la sua affidabilità. Privati, e-commerce, ecc. Tutti lo utilizzano, al giorno d’oggi, per effettuare e ricevere pagamenti. Sapevate, però, che è possibile ricevere un pagamento con il servizio tramite l’utilizzo della chat di WhatsApp? No? Scopriamo insieme come fare.

WhatsApp: ecco come ricevere pagamenti PayPal in chat

Chiunque può aprire un conto PayPal, non solo aziende, ma anche privati. Basta recarsi sul sito ufficiale, seguire la procedura e in pochi minuti il gioco è fatto. Il conto, ovviamente, può essere utilizzato sia per effettuare pagamenti che riceverli. Le modalità, per quest’ultima operazione, sono molteplici. Oggi ci soffermiamo su quella che sfrutta la chat di WhatsApp. Il tutto è possibile al nuovo sistema di PayPal chiamato “PayPal.me“. Grazie a questo, infatti, qualsiasi utente della piattaforma può creare un link personale relativo al proprio conto da condividere via mail, sui social, tramite chat, ecc. Tutto ciò che bisogna fare per ricevere un pagamento PayPal tramite WhatsApp, quindi, è condividere il proprio link tramite chat. Basterà che il debitore ci clicchi su per effettuare il pagamento!

Da ora in poi, se avrete bisogno di ricevere o effettuare un pagamento tramite PayPal, inutile sprecarsi in operazioni lunghe. Basta un semplice click e una chat di WhatsApp per risolvere il tutto in pochi secondi. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Alfredo Rivera via Pixabay