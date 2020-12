Dunkest, l’applicazione di Fantabasket NBA, Eurolega e Legabasket Serie A più utilizzata in Italia ha annunciato oggi il rinnovamento della sua app. La nuova versione offrirà un’esperienza di gioco avanzata a tutti i fanta allenatori che potranno così costruire la loro squadra virtuale sia in modalità “Classica” (tutti contro tutti) sia in modalità “Asta” con amici, e gestirla nel corso del campionato come dei veri coach.

In occasione della ripartenza del campionato NBA 2020/21, prevista per il prossimo 22 dicembre, Dunkest cambia veste e arricchisce ulteriormente il suo ecosistema affiancando allo storico fantabasket una copertura totale di news basket e diventando il primo hub italiano di statistiche avanzate sulla NBA.

La prima app che raggruppa insieme notizie, statistiche e fantabasket sul mondo dell’NBA

Con 100.000 download, 13 milioni di sessioni al mese e più di 150.000 utenti iscritti, Dunkest si conferma come uno dei brand di punta di Fantaking Interactive, leader in Italia nello sviluppo di Fantasy Games dedicati allo sport e punto di riferimento per risultati in tempo reale, statistiche avanzate e game entertaining.

Alessandro Molinari, Founder di Fantaking Interactive ha così commentato: “Nonostante le difficoltà di quest’anno, siamo orgogliosi di aver investito nella crescita di Dunkest, che nel 2020 diventa il 1° brand italiano in ambito basket grazie alla sua offerta integrata gaming, editoriale e analisi statistica.” L’app è disponibile grauitamente su dispositivi iOS e Android.

Ph. Credit: Dunkest