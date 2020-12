Samsung annuncerà a breve il Galaxy S21, e insieme a questo, il suo ultimo Un interfaccia utente del software di sistema 3.1. Una UI 3.1 sarà una leggera iterazione di ciò che c’è attualmente per le serie Galaxy S20 e Note 20. Le modifiche includeranno nuove funzionalità della fotocamera come Director’s View, nuove funzionalità di visualizzazione come Eye Comfort Shield e l’arrivo del feed Google Discover su One UI Home, al posto di Bixby.

La fuga di notizie arriva subito dopo che l’utente di Twitter VK ha notato Google Discover sulla schermata iniziale in una recente fuga di video del Galaxy S21 al posto delle opzioni interne di Samsung. Se ciò fosse vero, questa alternativa a Bixby sarebbe disponibile su qualsiasi telefono con One UI 3.1, non solo sul Galaxy S21. Potrebbe essere necessario acquistare solo uno dei nuovi dispositivi per ottenere prima la funzione.

Galaxy S21, Samsung potrebbe abbandonare Bixby per Google

SamsungFree viene utilizzato per sostituire Bixby Home per la versione One UI 3 in alcune regioni e con il proprio set di contenuti per il divertimento degli utenti. Ci sono opzioni per la TV gratuita utilizzando SamsungTV +, notizie da Taboola News o giochi PWA scadenti. La società ha gradualmente ridotto la presenza di Bixby nel corso degli anni, come la rimozione del pulsante dedicato in telefoni come la famiglia Galaxy Note 10.

Il cambio della schermata iniziale sarebbe solo l’ultima mossa. Samsung e Google si sono anche scaldati l’un l’altro dopo anni di attriti sul software proprietario di Samsung. Le voci hanno persino accennato a discussioni tra Samsung e Google che promuoverebbero Assistant e il Play Store sopra Bixby e il Galaxy Store. Potrebbe non essere necessario attendere a lungo per scoprire se Samsung fornisce o meno questa opzione senza Bixby sul Galaxy S21. Samsung svelerà ciò il 14 gennaio e lo rilascerà già il 29 gennaio.

