Kena Mobile è uno dei pochi operatori telefonici virtuali che propone promozioni ad-hoc per le festività. Per questo Natale, ovviamente, l’azienda non poteva rimanere a guardare. É così che ha deciso di lanciare la promo cashback. Tutti coloro che attiveranno una qualsiasi tariffa dell’operatore, riceveranno il rimborso del primo mese! Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Kena Mobile risulta essere noto per i prezzi super vantaggiosi delle sue tariffe. La promo cashback non fa altro che rendere la sottoscrizione di una delle offerte ancora più vantaggiosa. Andiamo a scoprire insieme come funziona l’offerta.

Kena Mobile: ecco come funziona la promozione cashback

Come già accennato, la nuova iniziativa di Kena Mobile risulta essere applicabile a qualsiasi tariffa proposta dall’operatore, quindi, Kena 5,99, Kena 7,99, Kena 13,99 e Kena 100 GB. Chiunque attivi una di queste tariffe entro il prossimo 8 gennaio alle ore 10:00, riceverà il rimborso del primo mese d’offerta dopo il primo rinnovo. Il rimborso avverrà in maniera semplice e immediata. Questo, infatti, verrà accreditato direttamente sul credito residuo.

Ricordiamo che Kena Mobile propone tariffe adatte a tutte le esigenze. Quelle sopracitate, tranne Kena 100 GB, offrono un pacchetto completo di contenuti con minuti illimitati, messaggi illimitati e tanti GB di traffico dati in 4G. Sono compresi nel costo mensile delle promo, tutti i servizi essenziali. Ribadiamo che la promo cashback è sfruttabile solo per il periodo natalizio, fino all’8 gennaio alle ore 10:00. Per tutti i dettagli delle promo, vi rimandiamo al sito ufficiale dell’azienda. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: kenamobile.it