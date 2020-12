Amazon ha recentemente annunciato una nuova funzione per l’assistente vocale Alexa, che permette agli utenti di condividere la propria lista della spesa con amici o parenti. Questa funzione rimane particolarmente utile soprattutto in questo periodo se si vuole condividere la propria lista di regali di Natale con qualcuno.

Ma può risultare molto utile anche per creare un rapido elenco di articoli da ritirare mentre un membro della nostra famiglia è in un negozio o per persone che hanno problemi di vista e vogliono condividere un elenco creato con la propria voce.

Come condividere la lista della spesa con Alexa

Ecco dunque come utilizzare Alexa per inviare una lista della spesa ad un nostro amico o familiare. Innanzitutto, bisogna creare una lista della spesa. Ê possibile farlo nell’app Alexa per iPhone o Android, toccando “altro” e aprendo la voce di menu “Elenchi e note” e aggiungendo elementi in “Shopping”.

Oppure possiamo semplicemente dire ad Alexa di aggiungere elementi alla nostra lista dicendo ad esempio “Alexa, aggiungi il sapone alla mia lista della spesa”. Successivamente, possiamo condividere l’elenco aprendo l’app Alexa e toccando il pulsante Alexa nella parte superiore dello schermo, quindi pronunciando “Alexa, condividi la mia lista della spesa”. Alexa ci chiederà con chi desideriamo condividerlo. Quindi, pronunciamo il nome del nostro amico o familiare.

Questo è tutto. Il nostro familiare o amico riceverà una notifica sul proprio smartphone e sul proprio Amazon Echo per avvisarlo che abbiamo condiviso l’elenco. Non appena questo accade potranno vederlo e acquistare tutto ciò che abbiamo inserito nella lista.

Foto di hamburgfinn da Pixabay